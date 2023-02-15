قمة طبية في الرياض تبحث فرص “إطالة العمر” ومواجهة “الشيخوخة”

تشهد العاصمة الرياض الأحد المقبل، قمة “خارطة الطريق العالمية لإطالة العمر الصحي”، والتي من المقرر أن تبحث الوضع الصحي في منطقة الخليج، وذلك بتنظيم من مؤسسة ھيفولوشن الخيرية، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب (NAM) ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (KAIMRC) ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون (GHC) .
وتأتي القمة التي سيشهدها الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، رئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة “ھيفولوشن” الخيرية، استكمالاً للقمم الإقليمية السابقة في سنغافورة وواشنطن، التي أطلقتها الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب (NAM) تحت عنوان “خارطة الطريق العالمية لإطالة العمر الصحي، وتهدف لتسليط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بالشيخوخة الصحية، على الصعيدين العالمي والخاص بمنطقة الخليج العربي.
وتُعد قمة “خارطة الطريق العالمية لإطالة العمر الصحي: تمكين حياة أطول بصحة أفضل في منطقة الخليج” الحدث الأول من نوعه؛ الذي يعقد بھذا الحجم والنطاق في منطقة الخليج، حول الشيخوخة مع كبار المختصين، لمناقشة الوضع الصحي في المنطقة، والبحث في الفرص المرتبطة بإطالة العمر الصحي، وتحديد الاستراتيجيات للاستفادة من عائد إطالة العمر، بالإضافة الى رسم خارطة طريق لإطالة العمر الصحي على مستوى العالم والمنطقة. وفق”أخبار 24″.
وتھدف القمة إلى ترسيخ رؤيتھا في إطالة العمر الصحي لمصلحة البشرية – بمشيئة الله -، وتحقيق أھدافھا في تعزيز فرص الحصول على العلاجات، التي تسهم في إطالة العمر الصحي، وزيادة عددها الآمن والفعال في السوق، إضافة إلى استخدام أحدث الأدوات والتقنيات، لتقليص المدة الزمنية المطلوبة لتطويرها.