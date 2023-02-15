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رياضة > آل الشيخ: أنا مشجع “بلا تأثير”.. ولا علاقة لي بمفاوضات “الهلال وميسي”
15/02/2023   8:18 ص

آل الشيخ: أنا مشجع “بلا تأثير”.. ولا علاقة لي بمفاوضات “الهلال وميسي”

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أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، حقيقة تدخله في مفاوضات الهلال لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وغرد تركي آل الشيخ، عبر حسابه بموقع تويتر ردًا على خبر منتشر، اليوم الثلاثاء:”خبر غير صحيح ولم ازور قطر من ٢٠١٥م ولا علاقه لي بالكرة السعودية لامن قريب أو بعيد أنا فقط مشجع دون أي تأثير”.

وكانت أخبار قد تدوولت في وقت سابق من اليوم عن عقد تركي الشيخ اجتماعًا مع مالك نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي في دولة قطر للتفاوض بخصوص لاعب فريقه ليونيل ميسي. وفق”أخبار 24″.

آل الشيخ: أنا مشجع “بلا تأثير”.. ولا علاقة لي بمفاوضات “الهلال وميسي”

رياضة
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