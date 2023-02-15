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رياضة > بايرن ميونخ يهزم سان جيرمان بهدف نظيف في ذهاب دور الـ 16 بأبطال أوروبا
15/02/2023   8:18 ص

بايرن ميونخ يهزم سان جيرمان بهدف نظيف في ذهاب دور الـ 16 بأبطال أوروبا

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حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا مهمًا بهدف نظيف على حساب مضيفه باريس سان جيرمان، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة الفرنسية، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب كينجسلي كومان في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

ومن المنتظر أن يقام لقاء الإياب بين باريس وبايرن في أليانز آرينا يوم 8 مارس القادم.

يُشار إلى أن باريس سان جيرمان تأهل عن مرحلة المجموعات بعدما احتل وصافة المجموعة الثامنة خلف بنفيكا البرتغالي، فيما تصدر بايرن ميونخ المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة على حساب الإنتر الإيطالي وبرشلونة الإسباني. وفق”أخبار 24″.

بايرن ميونخ يهزم سان جيرمان بهدف نظيف في ذهاب دور الـ 16 بأبطال أوروبا

رياضة
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