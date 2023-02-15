ضمن مبادرة “السعودية الخضراء” التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، اكتسى الحرم المكي الشريف بـ”الأخضر”، وذلك في أعقاب أن همّت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، في تنفيذ أعمال مبادرة تشجير الحرم المكي.
ووقفت “أخبار 24” ميدانياً، على أعمال التشجير بالحرم المكي، التي تجري على قدم وساق، ما يعكس الاهتمام بالمبادرة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتعزيز الغطاء النباتي في المملكة.
وراعت الرئاسة في أعمال التشجير عددا من الضوابط، أبرزها إبعاد الأشجار والنباتات عن متناول الزوار والمعتمرين، وألا تكون جذورها عميقة، لمنع جذب الحشرات، بالإضافة إلى الحرص على عدم التأثير على مسارات حشود المعتمرين، ما قد يسبب لهم بعضاً من الإعاقة في الحركة.
ومن شأن المبادرة أن تساهم في خفض درجات الحرارة، وتحد من التلوث، وتعمل على تحسين جودة الهواء في الساحات، وتعزيز الغطاء النباتي وتلطيف الأجواء في الحرم المكي الشريف وزيادة الأكسحين، والاستفادة من مياه الوضوء بإعادة تدويرها ومعالجتها واستخدامها في ري والنباتات. وفق”أخبار 24″.
وتسعى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين من خلال المبادرة إلى تغطية أكثر من 7 آلاف متر مربع من المساحات الخالية وعلى الجسور والسلالم، ومناطق الخدمات العامة بالساحات، وتزيينها بإضاءات مريحة للنظر.
باستخدام نباتات مخصصة.. #الحرم_المكي “يكتسي بالخضار”#السعودية_الخضراءhttps://t.co/6pRBMQIGkw pic.twitter.com/gA4EcOy4rc
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 14, 2023