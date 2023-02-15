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جديد الخرج > مجتمع الخرج > حكام الخرج يكرمون الحكام الاستاذ/محمد المصلوخ والاستاذ صالح المطويع
15/02/2023   11:09 ص

حكام الخرج يكرمون الحكام الاستاذ/محمد المصلوخ والاستاذ صالح المطويع

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 ليلة وفاء البارحه يتسيدها شعور صادقه من بثقه من وجدانيه : تكريم الزميل محمد المصلوخ والزميل صالح المطويع ونشكر سليمان الفهد على أستضافة التكريم وشكر موصول الاستاذ ابراهيم العتيبي على ماقام به على أكمل وجه.

  الشكر الجزيل لجميع الزملاء على مشاركتهم.

حكام الخرج يكرمون الحكام الاستاذ/محمد المصلوخ والاستاذ صالح المطويع

جديد الخرج, مجتمع الخرج
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