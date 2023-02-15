حكام الخرج يكرمون الحكام الاستاذ/محمد المصلوخ والاستاذ صالح المطويع

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ليلة وفاء البارحه يتسيدها شعور صادقه من بثقه من وجدانيه : تكريم الزميل محمد المصلوخ والزميل صالح المطويع ونشكر سليمان الفهد على أستضافة التكريم وشكر موصول الاستاذ ابراهيم العتيبي على ماقام به على أكمل وجه.
الشكر الجزيل لجميع الزملاء على مشاركتهم.
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