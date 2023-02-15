وضع حجر أساس أكبر منطقة لوجستية بالشرق الأوسط بميناء جدة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وشركة ميرسك، اليوم (الأربعاء)، وضع حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة للشركة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي، باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال.
وقالت الهيئة، إن المنطقة الجديدة تأتي على مساحة 225 ألف متر مربع، وتوفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشارت “موانئ” إلى أن الخطوة تأتي في إطار المبادرات التي أطلقتها بهدف تطوير وطرح فرص استثمار المناطق اللوجستية للقطاع الخاص، وزيادة عدد المناطق اللوجستية التي تشمل إعادة التصدير لتصل إلى 30 منطقة بحلول عام 2030.
وأضافت أن المنطقة تقدم مجموعة من الحلول اللوجستية النظيفة التي تعمل على ربط وتسهيل حركة سلاسل التوريد، والتعامل مع أحجام سنوية تقترب من 200 ألف حاوية مكافئة عبر منتجات مختلفة، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال الربع الأول لعام 2024 .
ولفتت “موانئ” إلى أن المنطقة الجديدة تضم مناطق تخزين وتوزيع تستوعب صادرات وواردات البضائع العامة، ومخازن لاستيعاب المنتجات الغذائية المبردة، بالإضافة إلى منطقة لإعادة الشحن، والشحن الجوي، وشحن البضائع “LCL”، ومركزًا لتنفيذ التجارة الإلكترونية، بتصاميم ذات كثافة تخزين عالية، وحلولٍ ميكانيكية رائدة.
وذكرت أن المنطقة تعمل باستخدام الطاقة المُتجددة وتطبيق حلولٍ لإزالة الكربون من الخدمات اللوجستية لتحقيق صافي صفر بحلول عام 2040، حيث يتم تشغيلها بنسبة 100% بالطاقة الشمسية المولدة من الألواح الشمسية على الأسطح والموزعة على 65 ألف متر مربع.
وبحسب “موانئ”، تعمل المنطقة الجديدة وفق نظام متطور لإدارة المستودعات، يُطبق التقنيات الحديثة والحلول الرقمية لإدارة المخزون بكفاءة، ويتيح خاصية التتبع على مستوى الوحدة، إضافة إلى وجود أكاديمية نسائية داخلية تقدم برامج تدريب مخصصة للمرأة.
يُذكر أن “موانئ” و”ميرسك” قد وقعتا في نهاية عام 2021م الاتفاقية التي تم على إثرها وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية المتكاملة في ميناء جدة الإسلامي؛ بما يدعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية، ويُسهم بشكلٍ كبيرٍ في دعم النشاط الاقتصادي والتنموي ويرفع الطاقة الاستيعابية لحصة الصادرات غير النفطية بالمملكة بنسبة 50%.
#استثمار_يعبر_البحار لفتح آفاق اقتصادية وتنموية وسط حلول لوجستية متطورة وينطلق بوضع حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة لشركة @Maersk في #ميناء_جدة_الإسلامي. pic.twitter.com/x0AVWESg4R
— مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) February 15, 2023
وفق “أخبار 24”.