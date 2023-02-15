رئيس أرامكو يعلن إنشاء أكبر مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة

أعلن رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين، أمين الناصر، اليوم (الأربعاء)، إنشاء أكبر مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة، وذلك لتحسين جودة الحياة.
وأضاف “الناصر”، خلال كلمته في منتدى الأحساء 2023، أن المشروع سيتم إنشاؤه في محافظة الأحساء، مضيفا أن الأحساء أرض الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأكد أن المحافظة تتميز بموقعها الاستراتيجي وقطاعاتها الزراعية والسياحية والصناعية الواعدة، ونصيب وافر من النفط والغاز.وفق “أخبار 24”.
نظام قريب لحماية المستهلك
قال وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، إن نظام حماية المستهلك سيتم إقراره خلال 7 أو 8 شهور، مشيرا إلى أن هذا النظام تم طرحه للاستطلاع وتحويله لهيئة الخبراء ومنها سيتم إرساله لمجلس الشورى.
ولفت إلى أن عدد السجلات في المملكة بلغ مليون و300 سجل، فيما بلغت نسبة حصة المنطقة الشرقية من هذه السجلات نحو 15%، مشيرا إلى أن المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي تستطيع تأسيس شركة مساهمة مغلقة إلكترونيا.
إطلاق مبادرات “حسا لينك”
وشهد المنتدى إطلاق مبادرات “حسا لينك” بالشراكة بين محافظة الأحساء وبنك الرياض بهدف تطوير الأعمال وتكاملها مع الموردين لخدمة المستفيدين والعملاء.
فيديو | رئيس شركة #أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين م. أمين الناصر: لتحسين جودة الحياة نعلن إنشاء أكبر مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة #منتدى_الأحساء_2023 #الإخبارية pic.twitter.com/5dP3Iuh0Wk
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 15, 2023
فيديو | رئيس شركة #أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين م. أمين الناصر: الأحساء أرض الفرص الاستثمارية الواعدة #منتدى_الأحساء_2023 #الإخبارية pic.twitter.com/6VzoMeN4Gf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 15, 2023
فيديو | وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ماجد القصبي: عدد السجلات في المملكة مليون و300 سجل حصة المنطقة الشرقية تمثل 15%#منتدى_الأحساء_2023 #الإخبارية pic.twitter.com/RcNcKKbYui
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 15, 2023