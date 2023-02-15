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جديد المحليات > “النيابة العامة”: السجن 15 عاماً للمتهميْن في حـادثة الدهس بالقطيف
15/02/2023   1:33 م

“النيابة العامة”: السجن 15 عاماً للمتهميْن في حـادثة الدهس بالقطيف

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه إلحاقاً للبيان الصادر في قضية حادثـة دهـس شخص في القطيف، فقد أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنيْن بتشكيل إجرامي منظم، والشروع في القتـل والسلب بصـدم أحد الأشخاص عمداً وعدواناً بمركبةٍ عائدةٍ لهما، بقصد الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه.

وأوضح المصدر أنه بإحالتهما للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر الحكم القضائي الابتدائي المتضمن إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالسجن لمدة بلغت (15) سنة لكل منهما، ومصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة.

وبين المصدر أن نيابة الادعاء العام قدمت لائحة اعتراضية على الحكم مطالبةً بتشديد العقوبة على المتهميْن نظير شناعة جنايتهما على المجني عليه، وأن ما أقدما عليه يُعد ضربـاً من ضروب الإفساد في الأرض والمساس بسكينة المجتمع واطمئنانه والتعدي على الآمنين وترويعهم. وفق “أخبار 24”.

وشدد المصدر أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الجرائم الماسة بالمصالح المحمية للأفراد والمجتمع وكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره، وستقدم كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه السلوكيات للمحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

“النيابة العامة”: السجن 15 عاماً للمتهميْن في حـادثة الدهس بالقطيف

جديد المحليات
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