أعلن ديوان المظالم، اليوم (الأربعاء)، بدء منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني التابعة لديوان المظالم بتلقي طلبات الراغبين في التدريب بمرافق ديوان المظالم القضائية والإدارية، في جميع المناطق.
وأضاف أن فترة التقديم ستبدأ اعتبارا من يوم غد الخميس، وحتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 17 شعبان المقبل، مشيرا إلى أن التقديم متاح لطلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة.
وأوضح التخصصات التي سيتم التدريب فيها وهي الشريعة، والأنظمة، والقانون، وأصول الدين، ودبلوم الدراسات القانونية، وتقنية المعلومات، والمكتبات، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال، والعلاقات العامة.وفق “أخبار 24”.
وحث الراغبين في التقديم على الدخول على منصة خبير الرقمية، واختيار التخصص المراد ومكان ومدينة التدريب المناسب، مع إمكانية تتبع الطلب بشكل رقمي عبر المنصة.