“الإحصاء”: مؤشر أسعار الجملة يقفز 3.6% في يناير الماضي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة لشهر يناير المنصرم بنسبة 3.6% مقارنة بنظيره من العام، وهو أعلى من الشهر السابق ديسمبر الماضي الذي ارتفع فيه المؤشر 3%.
وأرجعت الهيئة ارتفاع المؤشر بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 7.6+%، مضيفة أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع بنسبة 0.7٪ على أساس شهري لشهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 1.3%؛ وذلك لارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 10.0+%.
وأبانت أن منتجات الألبان تشهد أكبر زيادة سنوية في شهر يناير الماضي، مضيفة أن باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفع بنسبة 7.6 %، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 20.0% ، وأسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة %14.5.
ولفتت إلى أن باب السلع الأخرى القابلة للنقل سجلت زيادة في أسعارها بنسبة 4.2 %، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.8 %، وارتفاع أسعار منتجات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 6.6 %، كما سجلت ارتفاعا في باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بنسبة 5.7 %؛ متأثرة بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 7.1+%، وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.7+%.
وأكدت تسجيل ارتفاع في باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.9 %؛ نتيجة لارتفاع أسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 9.1+%، كما سجلت ارتفاعا في باب الخامات والمعادن بنسبة 2.4 %، نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 2.4+%.
وفق “أخبار 24”.