معدل التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال يناير الماضي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأربعاء)، عن ارتفاع التضخم السنوي في المملكة بنسبة 3.4% في شهر يناير الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2022.
وأرجعت الهيئة، هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 6.6%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%.
وأضافت أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 7.7% في يناير 2023، ما يعكس الزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.3%، مشيرة إلى أنه كان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر يناير الماضي، نظراً لوزنه في المؤشر البالغ 2.5%.
وأشارت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.3% متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.1%، وتأثرت بارتفاع أسعار الحليب ومنتجات البيض بنسبة 15.8%.
وأبانت أن قسم النقل ارتفاعاً سجل بلغت نسبته 3.8%، متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 4.9%، وكذلك سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بـنسبة 6.5%، متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.8%.
وتابعت الهيئة، أن قسم الترفيه والثقافة سجل ارتفاعاً بنسبة 1.1%، متأثراً بارتفاع أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.1%، فيما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 3.1%، متأثراً بارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسـبة 4.6%. وفق “أخبار 24”.
وفي المقابل، انخفضت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4% متأثرة بانخفاض أسعار رسوم تكاليف طلب استقدام خادمة بنسبة -4.7%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.6%، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة -2.6%.
وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم في المملكة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% في يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر 2022.