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جديد المحليات > بـ 26.7 مليون ريال.. عقد لتطوير الأنظمة التقنية لمحاكم التنفيذ
15/02/2023   1:32 م

بـ 26.7 مليون ريال.. عقد لتطوير الأنظمة التقنية لمحاكم التنفيذ

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ذكرت شركة شور العالمية للتقنية، أنها وقعت عقداً مع وزارة العدل، لتطوير أنظمة التنفيذ التقنية لمحاكم ودوائر التنفيذ؛ وربطها مع الجهات الداخلية والخارجية.

وقالت الشركة في بيان على “تداول”، إن العقد بقيمة 26.7 مليون ريال، ومدته 27 شهراً، لافتة إلى أنه يتضمن أتمتة جميع الإجراءات والعمليات للدوائر القضائية المتعلقة بالربط مع الجهات الداخلية والخارجية مثل أنظمة القضاء والتوثيق ومراكز شمل وغيرها. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن تطوير هذه الأنظمة سيسهم في رفع جودة أعمال التنفيذ وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذ الطلبات.

وأبانت أنه من المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال عامي 2023 و2024.

بـ 26.7 مليون ريال.. عقد لتطوير الأنظمة التقنية لمحاكم التنفيذ

جديد المحليات
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