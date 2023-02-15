بمشاركة 1000 شخصية عربية وعالمية.. الرياض تستضيف منتدى الإعلام الأسبوع المقبل

تستضيف العاصمة الرياض الأسبوع المقبل، النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام، بمشاركة أكثر من 1000 شخصية إعلامية من دول عربية وعالمية.
ويُسلط المنتدى الذي يستمر على مداري يومي 20 و21 فبراير الجاري، الضوء على التحديات الجديدة التي تواجهها صناعة المحتوى الإعلامي في خضم الثورة التقنية الهائلة للذكاء الاصطناعي.
ويوسع المنتدى آفاق النقاش حول التحولات المتسارعة التي تشهدها هذه الصناعة بمفهومها الشامل، مع تمكن الآلة من تبني أدوارها والقيام بمهامها عبر التقنيات الذكية والتطبيقات المُبتكرة؛ وذلك خلال جلسة نظمها بعنوان “شات جي بي تي.. ملامح وتحديات الثورة القادمة”.
وخلال المنتدى، يستعرض المشاركون تداعيات التحول الهائل على مستقبل الإعلام بأشكاله التقليدية والحديثة, إلى جانب التطرق إلى نموذج الذكاء الاصطناعي الأشهر في كتابة المحتوى ومعالجة اللغة على الإنترنت “ChatGPT”، والأثر الذي سيشكله على مستقبل الإعلاميين والمؤلفين وكتّاب المحتوى.
ويطرح المنتدى جملة من المحاور الرئيسة التي تدور في فلك التساؤلات حول المستقبل الوجودي لصُنّاع المحتوى الإبداعي والإنساني، والتغييرات التي ستطال المرتكزات الأساسية للإعلام، في ضوء مهام هذه التطبيقات الذكية في كتابة المادة الإعلامية وإعدادها للمتلقي، وتصميم المحتوى المرئي والمكتوب.وفق “أخبار 24”.
ويوصف “ChatGPT” بأنه مثال حي على المُهددات المستقبلية لاستدامة الرسالة الإعلامية والكتابة الإبداعية بشكلها الطبيعي، في ضوء الإحصائيات الحديثة التي تشير إلى أنه أصبح اليوم التطبيق المستهلك الأسرع نمواً في التاريخ، والإقبال الكبير على استخدامه والاستعانة به في كتابة المحتوى والمعرفة.