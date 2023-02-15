توقيع عقود امتياز أول مشروع لخدمات نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الأربعاء)، توقيع عقود امتياز خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن في المملكة.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، إن المشروع سيفتح المجال لاستثمارات أجنبية مقبلة، وسيدعم عدة قطاعات أخرى، كما سيوفر الخدمة بجودة أفضل.
وقال رئيس الهيئة العامة للنقل، رميح الرميح، خلال مراسم توقيع هذه العقود، إن المدن في المملكة تشهد تطورا في النقل العام، مشيرا إلى أن 11 مدينة بدأ فيها النقل العام، أو سيبدأ فيها النقل العام خلال العام الحالي.
يذكر أن الهيئة العامة للنقل أكدت أن هذه العقود تعد لأضخم مشروع يخصص لخدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن في المملكة، وسيتم في إطاره تقديم خدمات مميزة ومستدامة ومتكاملة لسكان المدن وزوارها. وفق “أخبار 24”.
وسيوفر المشروع 76 مسارا بين 200 مدينة في المملكة، وأكثر من 35 ألف وظيفة، و3.2 مليار ريال إضافة للناتج المحلي، كما سيسهل للسياح وصولهم للمناطق السياحية، وستوفر لزوار وسكان المدن خيارات نقل متعددة لأكثر من 6 ملايين راكب سنويا.
معالي رئيس #الهيئة_العامة_للنقل_TGA المكلف د. رميح الرميح يفتتح بكلمته حفل توقيع عقود امتياز أول مشروع يخصص في خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن في المملكة. pic.twitter.com/YcarbpB5L9
— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) February 15, 2023
“سيفتح مشروع خدمات النقل العام بالحافلات المجال لاستثمارات أجنبية مقبلة، كما سيدعم عدة قطاعات أخرى”
معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية @SalehAlJasser خلال حفل توقيع عقود امتياز خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن #الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/ACOOX7FuRz
— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) February 15, 2023
انطلاقة جديدة نحو خدمات مترابطة
تصل أطراف المملكة ببعضها 🇸🇦
وتغير وجه الترابط بين المدن 📍🚌
لنقل متكامل.. خدماته مستدامة#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/Ep8VATv03W
— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) February 15, 2023
“سيفتح مشروع خدمات النقل العام بالحافلات المجال لاستثمارات أجنبية مقبلة، كما سيدعم عدة قطاعات أخرى”
معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية @SalehAlJasser خلال حفل توقيع عقود امتياز خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن #الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/ACOOX7FuRz
— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) February 15, 2023