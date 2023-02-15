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جديد المحليات > توقيع عقود امتياز أول مشروع لخدمات نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة
15/02/2023   4:48 م

توقيع عقود امتياز أول مشروع لخدمات نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الأربعاء)، توقيع عقود امتياز خدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن في المملكة.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، إن المشروع سيفتح المجال لاستثمارات أجنبية مقبلة، وسيدعم عدة قطاعات أخرى، كما سيوفر الخدمة بجودة أفضل.

وقال رئيس الهيئة العامة للنقل، رميح الرميح، خلال مراسم توقيع هذه العقود، إن المدن في المملكة تشهد تطورا في النقل العام، مشيرا إلى أن 11 مدينة بدأ فيها النقل العام، أو سيبدأ فيها النقل العام خلال العام الحالي.

يذكر أن الهيئة العامة للنقل أكدت أن هذه العقود تعد لأضخم مشروع يخصص لخدمات نقل الركاب بالحافلات بين المدن في المملكة، وسيتم في إطاره تقديم خدمات مميزة ومستدامة ومتكاملة لسكان المدن وزوارها. وفق “أخبار 24”.

وسيوفر المشروع 76 مسارا بين 200 مدينة في المملكة، وأكثر من 35 ألف وظيفة، و3.2 مليار ريال إضافة للناتج المحلي، كما سيسهل للسياح وصولهم للمناطق السياحية، وستوفر لزوار وسكان المدن خيارات نقل متعددة لأكثر من 6 ملايين راكب سنويا.

توقيع عقود امتياز أول مشروع لخدمات نقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة

جديد المحليات
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