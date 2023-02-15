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جديد الخرج > نيابة عن الأهالي ومنسوبي المحافظة.. سمو محافظ الخرج يكرم الأستاذ صقر الدعجاني
15/02/2023   4:55 م

نيابة عن الأهالي ومنسوبي المحافظة.. سمو محافظ الخرج يكرم الأستاذ صقر الدعجاني

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بديوان المحافظه اليوم نيابة عن منسوبي المحافظه والأهالي وكيل محافظة الخرج الأستاذ صقر بن عيسى الدعجاني بمناسبة إحالته إلى التقاعد.

وألقى سمو المحافظ كلمة قال فيها إنها مناسبة سعيدة أن نقوم بتكريم رجل عمل بكل تفاني وإخلاص وخدم دينه ومليكه ووطنه من خلال عمله وكيلاً لمحافظة الخرج.

متمنياً سموه للدعجاني التوفيق والنجاح، بعد ذلك قام سموه بتسليم الأستاذ صقر الدعجاني درع محافظة الخرج.

من جانبه رفع الدعجاني شكره لسمو المحافظ ومنسوبي المحافظه والأهالي على اللفته الكريمة.

 

نيابة عن الأهالي ومنسوبي المحافظة.. سمو محافظ الخرج يكرم الأستاذ صقر الدعجاني

جديد الخرج
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