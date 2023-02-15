على مساحة 35 مليون متر2.. تدشين ضاحية الفرسان بشمال شرق الرياض

دشن أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر اليوم (الأربعاء)، ضاحية الفرسان، الواقعة على مساحة 35 مليون متر مربع شمال شرق الرياض.
وجرى التدشين بحضور ، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي.
وأوضح البطي أن ضاحية الفرسان هي أكبر الضواحي السكنية في المملكة؛ إذ تأتي على مساحة تتجاوز أكثر من 35 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة.
وأضاف أن الشركة اعتمدت في تخطيط الضاحية، أعلى المعايير العالمية لتقدم لساكنيها أسلوبا جديدا للحياة بخيارات ومساحات متنوعة تحمل روح الأصالة المعمارية وبمسطحات خضراء تتجاوز 6 ملايين متر مربع وبعدد أشجار يتجاوز نصف مليون شجرة.
وأشار إلى أن المشروع يتوفر به نحو 190 مرفقا حيويا لتعزيز جودة الحياة، وذلك بالتكامل مع الجهات الخدمية والتجارية وبمساحات تأجيرية تتجاوز مليوني متر مربع. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن ضاحية الفرسان ستوفر تجربة مثالية للسكن تواكب تطلعات جيل المستقبل، كما أنها توفر فرصا استثمارية بمختلف القطاعات الاستثمارية والتجارية والقطاعات المساندة بما يتجاوز 45 مليار ريال.
فيديو | بدعم من #ولي_العهد.. أمير الرياض يدشن ضاحية “الفرسان” أكبر حي سكني في الرياض على مساحة 35 مليون م #الإخبارية pic.twitter.com/6JWJ59gino
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 15, 2023