وزير التجارة: نظام الإفلاس انتشل أسرة “القصيبي”

قال وزير التجارة، ماجد القصبي، إن نظام الإفلاس الذي وجه به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، انتشل أسرة القصيبي من محنتهم.
وأضاف “القصبي”، خلال حديثه في “منتدى الأحساء 2023″، أن هذه الأسرة العريقة العاملة في مجال التجارة، تعرضت لأزمات وصلت إلى المحاكم لكن بعد اعتماد ولي العهد نظام الإفلاس، تمكنت من عمل تسويات مع البنوك.
يذكر أن وزير التجارة كشف خلال مشاركته في المنتدى أن نظام حماية المستهلك سيتم إقراره خلال 7 أو 8 شهور، مشيرا إلى أن هذا النظام تم طرحه للاستطلاع وتحويله لهيئة الخبراء ومنها سيتم إرساله لمجلس الشورى. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن عدد السجلات في المملكة بلغ مليونا و300 سجل، فيما بلغت نسبة حصة المنطقة الشرقية من هذه السجلات نحو 15%، مشيرا إلى أن المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي تستطيع تأسيس شركة مساهمة مغلقة إلكترونيا.
فيديو | وزير التجارة يكشف عن توجيه ولي العهد بإدارج أسرة القصيبي للاستفادة من نظام الإفلاس#منتدى_الأحساء_2023 #الإخبارية pic.twitter.com/G6TDcstcfh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 15, 2023