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جديد المحليات > وزير “الاقتصاد” يناقش أوجه التعاون بين المملكة ومنظمة “التعاون الاقتصادي”
15/02/2023   8:06 م

وزير “الاقتصاد” يناقش أوجه التعاون بين المملكة ومنظمة “التعاون الاقتصادي”

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ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، التقدم الاقتصادي في المملكة بإطار رؤية السعودية 2030، وأوجه التعاون المشترك بين المملكة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ وذلك خلال لقاء مع الأمين العام المنظمة ماتياس كورمان.

واستعرض وزير “الاقتصاد” خلال اللقاء، الذي جاء أثناء زيارته لفرنسا لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المنعقد في مدينة باريس، فرص تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات.

وتستهدف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية معالجة التحديات الاقتصادية العالمية المختلفة، وبناء السياسات الاقتصادية، والعمل على تعزيز ونمو القطاعات الاقتصادية في مختلف دول العالم. وفق “أخبار 24”.

وزير “الاقتصاد” يناقش أوجه التعاون بين المملكة ومنظمة “التعاون الاقتصادي”

جديد المحليات
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