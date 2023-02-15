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جديد المحليات > الرياض تحتضن الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الخليجية الأمريكية الخاصة بإيران
15/02/2023   8:07 م

الرياض تحتضن الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الخليجية الأمريكية الخاصة بإيران

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عقدت مجموعة العمل الخليجية الأمريكية الخاصة بإيران اجتماعها الثالث اليوم (الأربعاء) بالرياض برئاسة رئيس دائرة مجلس التعاون بوزارة خارجية عمان السفير الشيخ أحمد المسكري، والمبعوث الأمريكي لشؤون إيران روبرت مالي.

وأوضح الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبد العزيز العويشق، أن الاجتماع يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس وأمريكا.

وأشار إلى أن الشراكة بين الجانبين تم من خلالها تأسيس عدد من مجموعات العمل المشتركة لمناقشة القضايا التي تهم الجانبين بما في ذلك مجموعة العمل الخاصة بإيران. وفق “أخبار 24”.

الرياض تحتضن الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الخليجية الأمريكية الخاصة بإيران

جديد المحليات
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