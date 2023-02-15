وزير الصحة التركي: “شكراً للسعودية” لاستجابتها السريعة بإعانتنا

جال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، برفقة وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر السعودي المشارك في مساعدة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا، ميدانياً، على المناطق المتضررة من الكارثة في مدينة هاتاي.
وأثنى الوزير التركي على استجابة المملكة السريعة لطلب الوزارة، بتقديم مساعدات طبية عاجلة لمنكوبي الزلزال في المناطق المتضررة، مقدماً شكره الوافر للحكومة السعودية، وللشعب السعودي، الذي وقف بجانب إخوته من الشعب التركي والسوري وقفة صادقة ونبيلة.
وفي المقابل عبر الوفد السعودي عن امتنانه للتسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية للأطقم الطبية السعودية، لأداء مهامها الإنسانية في المواقع المتضررة، مشيراً إلى أن الجسر الجوي الإغاثي السعودي اشتمل على تجهيزات طبية متنوعة لنجدة مصابي الزلزال وتخفيف معاناتهم.
وفق “أخبار 24”.