للحفاظ على البيئة.. إطلاق المرحلة الثانية من حملة “بعيوننا نحميها” بحائل

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، اليوم (الأربعاء) المرحلة الثانية من حملة “بعيوننا نحميها”، وذلك بالتعاون مع إمارة وأمانة حائل.
وتهدف الحملة، والتي تستمر حتى 18 فبراير الجاري، إلى الإصحاح البيئي في وادي توارن بحائل، كما تستهدف 3 مواقع من الأودية على أراضي المحمية.
وتقام المرحلة الثالثة والأخيرة للحملة في وادي سلف بمنطقة حائل، خلال الفترة من 23 حتى 25 فبراير الجاري، وذلك ضمن جهود الهيئة لتمكين العمل التطوعي للمحافظة على نظافة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وفق “أخبار 24”.
وكانت المرحلة الأولى قد انتهت في وادي عانقة، بمشاركة أكثر من 200 متطوع، والعديد من الجهات والفرق التطوعية بهذه المبادرة منها إدارة الصحة العامة بمنطقة حائل، وإدارة التعليم وطلاب كلية الصحة بجامعة حائل.