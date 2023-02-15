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جديد المحليات > أمير مكة يغادر “التخصصي” بعد إجرائه فحوصات طبية
15/02/2023   8:07 م

أمير مكة يغادر “التخصصي” بعد إجرائه فحوصات طبية

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أجرى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأربعاء)، مجموعة من الفحوصات الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي.

وأظهرت الفحوصات التي أجراها أمير مكة المكرمة نتائج مطمئنة؛ ليغادر بعدها المستشفى.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو أثناء خروج الفيصل من المستشفى، بعد إجرائه الفحوصات والاطمئنان على صحته.

وفق “أخبار 24”.

أمير مكة يغادر “التخصصي” بعد إجرائه فحوصات طبية

جديد المحليات
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