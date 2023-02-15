الفضلي: نؤسس “3300 مشروع” بـ”393 ملياراً”.. وسنوفر “100 ألف” فرصة عمل

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، عن عمل وزارته على “3300” مشروع تنموي، تشمل جميع مراحل سلاسل الإمداد، بكلفة مالية تقدر بـ”393″ مليار ريال.
وقدّر الفضلي ما تم تمويله من مشاريع حتى الآن، بـ”2000″ مشروع، بلغت كلفتها المادية الإجمالية “210” مليارات ريال، ويجري العمل على تنفيذها، أو ترسيتها، أو شراء الخدمة من القطاع الخاص.
الوزير الذي كان يتحدث خلال مشاركته في منتدى الأحساء 2023، الذي تنظمه غرفة الأحساء، أكد أن المملكة شهدت نمواً في الاستثمارات الزراعية، إذ حقق القطاع الزراعي تطوراً ملحوظاً، انعكس على رفع مساهمته في الناتج المحلي بقيمة (72) مليار ريال في عام 2021م، كما اعتمد القطاع (91) مليار ريال لتنفيذ مبادرات وبرامج وحوافز للمزارعين؛ ستسهم في تنمية القطاع الزراعي والغذائي ورفع كفاءته.
وعن الاستثمارات، أشار الفضلي إلى أن ما تم جذبه، يقدر بأكثر من 159 مليار ريال، موجهاً نداء لمن أسماهم بـ”شركاء المنظومة”، الفاعلين من القطاع الخاص، للاستفادة من الفرص الاستثمارية، التي توفرها هذه التوجهات الجديدة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة .
وأفصح الوزير عن أن المنظومة اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للبيئة، بأكثر من (64) مبادرة، يجري استثمار أكثر من (52) مليار ريال لتحقيق مستهدفاتها، ومن المتوقع أن تخلق استثمارات للقطاع الخاص ستضيف للناتج المحلي أكثر من (120) مليار ريال، وستسهم في إيجاد أكثر من (100) ألف فرصة عمل . وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن المنظومة تعمل على تنفيذ منظومات إنتاج مياه محلاة بالمنطقة الشرقية، ستعزز الإنتاج بنحو (800) ألف متر مكعب يوميًّا، ستكتمل أعمالها قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى دخول كميات إنتاج أخرى تُقدّر بأكثر من (500) ألف متر مكعب يوميًّا خلال عام 2025م، مع زيادة سعة المياه المنقولة بأكثر من (3.5) مليون متر مكعب يوميًّا، وإضافة (مليونَيْ) متر مكعب في الطاقة الاستيعابية للخزن، مضيفًا أن نسبة إنجاز الاستثمارات في مشاريع إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها تجاوزت (60%)، وينتظر اكتمالها ودخولها قبل نهاية العام الجاري .