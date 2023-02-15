“التعليم” تحدد ضوابط الاختبارات.. وتمنع تصويرها خارج المدارس

حددت وزارة التعليم الضوابط الخاصة بتصوير أوراق الاختبارات، بما يضمن منع تصويرها خارج نطاق المدرسة، وتخصيص مكان محدد لتصوير أسئلة الاختبارات التحريرية وتظريفها.
وتنص خطة الاختبارات، التي أصدرت الوزارة كتيبًا خاصًا بها، على أنه يتم تصوير الأسئلة داخل المدرسة من قبل مُعِدّها، وتوضع مع أصول الأسئلة ونماذج الإجابة في ظروف رسمية خاصة مستقلة، مدون عليها كامل البيانات مع توضيح إنْ كان الاختبار أساسيًا أو بديلًا.
وتسلم الظروف، حسب الخطة، إلى مدير المدرسة أو وكيل الشؤون التعليمية قبل بداية الاختبارات بوقتٍ كافٍ، على ألا يقل عن أسبوعين من بدء الاختبارات النهائية لحفظها في المكان المخصص.
وشددت الوزارة على ضرورة تخصيص مكان محدد لتصوير وتظريف أسئلة الاختبارات التحريرية لنهاية الفصول الدراسية، وعدم السماح باستخدام هذا المكان في أي غرض آخر خلال نفس الفترة، كما يمنع تصوير الأسئلة خارج المدرسة مهما كانت الأسباب، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للتخلص من نماذج الأسئلة، ونماذج الإجابات من جهاز الحاسب الآلي بشكل دقيق يضمن السرية للأسئلة وإجاباتها بعد الانتهاء من الطباعة. وفق “أخبار 24”.
كما شددت على ضرورة توقيع جميع المشاركين في إعداد الأسئلة والمطلعين عليها، الإقرار المخصص لذلك.
ويجوز لإدارات التعليم ومكتب التعليم وضع أسئلة اختبار مادة أو أكثر لأي مدرسة حكومية أو أهلية إذا دعت الحاجة أو المصلحة التعليمية لذلك، مثل: الشك في تسرب الأسئلة، وجود خلل في بناء الأسئلة وما شابهها، انقطاع المعلم عن العمل وقت إعداد الأسئلة، عدم وجود معلم في تخصصه.