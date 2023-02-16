بأيدي كفاءات سعودية.. مركز تقني عالمي بوادي السيليكون لدعم المؤسسات الوطنية

بادرت مجموعة من الكفاءات السعودية يعمل أعضاؤها في أعرق الشركات التكنولوجية في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بإنشاء مركز استشاري عالمي لتوفير الخدمات التقنية ودعم الشركات والمؤسسات السعودية للإسهام في تنمية الاقتصاد المحلي.
ويعمل القائمون على المركز في شركات عالمية بوادي السيليكون مثل: آبل وفيسبوك وأمازون وجوجل، بمشاركة تقنيين سعوديين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد وجامعة كاليفورنيا.
من جانبه، أوضح المهندس عبدالرحمن الفوزان الذي بادر بالتعاون مع هذه الكفاءات الوطنية بإنشاء المركز، أنه يشمل تغطية أنظمة البيانات الضخمة وتحليلها، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى إعداد وتقييم دراسات الجدوى.
وأضاف أن مهام المركز تتضمن دعم المؤسسات والجهات في بناء وتطوير حلول وخدمات حاسوبية عالية الأداء، وتطوير تطبيقات مختلفة في مجالات تعلم الآلة وتحليل بيانات الأعمال، ورفع مستوى المعايير الفنية وإنتاج وتقييم طلبات العروض الفنية، والمساعدة في جذب أفضل المواهب لشغر الأدوار الفنية القيادية.
وعن تجربته المهنية الأولى كأول مهندس سعودي في شركة فيسبوك أفاد الفوزان بأنه أدرك خلال السنة الجامعية الأخيرة أن أفضل طريقة لبداية مشواره المهني هي العمل في شركة رائدة في وادي السيليكون. وفق “أخبار 24”.
وحصل الفوزان على منحة من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لدرجة البكالوريوس في علوم وهندسة الحاسب من جامعة MIT، إلى جانب مشاركته في ملتقى الأعمال السعودي الأمريكي الذي تناول الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة.