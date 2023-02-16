أرامكو تعلن إنشاء مركز للأشخاص ذوي الإعاقة في الأحساء

أعلن رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، عن إنشاء مركز كبير للأشخاص ذوي الإعاقة في الأحساء، يُقدّم خدمات تعليمية وعلاجية وسلوكية نوعية بمواصفات عالمية، ويُوفّر فرص التدريب التقني والمهني لأصحاب الإعاقات المختلفة.
وأكد خلال مشاركته في منتدى الأحساء للاستثمار اليوم (الأربعاء) سعي أرامكو إلى التركيز على قدرات أبنائها وبناتها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم وتدريبهم وإكسابهم المهارات التي تُمكّنهم من دخول سوق العمل والعيش بحياة كريمة.
وأشار إلى أنهم يعملون حالياً على تطوير حقل الجافورة، الذي من المرجّح أن يبدأ الإنتاج منه في عام 2025م، متوقعاً أن يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية والتشغيلية أكثر من 100 مليار دولار خلال الـ 20سنة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الشركة تعمل على إنشاء مركز متميز لمنتجات التمور، يخدم أكثر من 200 مستفيد وأفراد عائلاتهم في الأحساء، إضافةً إلى تدريب وتطوير صغار ومتوسطي المزارعين؛ ما يُعزز الاستدامة، والمواطنة، والقيمة المضافة المحلية.