اتحاد الكرة يعتزم ترشيح الهلال والنصر والاتحاد لكأس الملك سلمان للأندية العربية

كشفت مصادر صحفية، عن الفرق التي ينوي الاتحاد السعودي لكرة القدم، ترشيحها للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023، المقررة في وقت لاحق هذا العام.
وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتزم ترشيح أندية الهلال والنصر والاتحاد المنافسة في دوري المحترفين للمشاركة في البطولة.
وأوضحت المصادر أن أندية الهلال والنصر والاتحاد، ستشارك بدءاً من منافسات دور الـ16 في البطولة، أي أنها لن تدخل في نظام التصفيات الأولية، والذي سيقام لاختيار الفرق التي ستشارك في الأدوار النهائية من البطولة.
وكان الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن في وقت سابق أن تصفيات البطولة العربية التي تغير اسمها لكأس الملك سلمان ستقام في مدن أبها والباحة والطائف. وتقام البطولة بنظام تصفيات تمهيدية تعقبها نهائيات تستضيفها السعودية. وفق “أخبار 24”.
ويتنافس 37 فريقاً على جوائز مالية استثنائية تصل قيمتها إلى أكثر من 10 ملايين دولار، لتكون النسخة الكبرى والأهم تاريخياً، والتي ستحمل اسم الملك سلمان بن عبد العزيز؛ ليمنحها زخماً إضافياً وقيمة جماهيرية وإعلامية مضاعفة، خلال منافسات العام الجاري 2023.
#الهلال و #النصر و #الاتحاد.. يترشحون عربياًhttps://t.co/LRJKPTgft5 pic.twitter.com/Fi00KnYji4
— سبورت 24 (@sporty_24) February 15, 2023