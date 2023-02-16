“الموارد” رداً على مقطع “سيدة الخبر”: “خلع النقاب” ادعاء زائف

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، أن السيدة التي ظهرت بأحد المقاطع المتداولة، تشتكي إلزام بعض المنشآت للعاملين لديها بممارسات تخالف التنظيم الموحد لبيئة العمل؛ ليست عاملة من الأساس.
وأوضحت الوزارة، خلال بيان توضيحي لها، أن فرقها الرقابية باشرت بلاغاً عن المنشأة التي تم فيها التصوير بالخبر، واتضح أن المرأة التي تحدثت في المقطع المشار إليه؛ ليست عاملة في الأصل، كما أن ما تحدثت عنه لم ينطبق عليها في الأساس، وإنما جاء بناءً على مرئيات فردية.
وأضافت، أن المقطع المتداول مجتزأ من سياق الحديث في المادة الأصلية ،مشيرةً إلى متابعتها المستمرة للمنشآت وأصحاب العمل؛ للتأكد من تطبيقها للتنظيم، وعدم التمييز في المعاملة، حيث ستوقع العقوبات المقررة نظاماً في حق من تثبت مخالفتهم للأحكام النظامية، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، وتفادي نشر مثل هذه المقاطع التي تدخل في سياق نظام مكافحة الجـرائم المعلوماتية. وفق “أخبار 24”.
وكانت السيدة قد ظهرت في مقطع فيديو، زعمت خلاله إجبار إحدى المنشآت للعاملات على خلع النقاب، إضافة إلى التأخر في دفع رواتبهن.