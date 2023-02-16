نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طقس اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة مع غبار ورؤية غير واضحة بعدة مناطق
16/02/2023   7:20 ص

طقس اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة مع غبار ورؤية غير واضحة بعدة مناطق

+ = -
820

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير حدوث انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق شرق ووسط وجنوب المملكة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والغبار.

وأضاف أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من جنوب غرب المملكة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، مع فرصة لتكون الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (27 درجة بمكة المكرمة، و21 درجة بالمدينة المنورة، و19 درجة بالرياض والدمام، و26 درجة بجدة، و21 درجة في أبها).

طقس اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة مع غبار ورؤية غير واضحة بعدة مناطق

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885250547.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.