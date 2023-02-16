طقس اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة مع غبار ورؤية غير واضحة بعدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير حدوث انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق شرق ووسط وجنوب المملكة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والغبار.
وأضاف أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من جنوب غرب المملكة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، مع فرصة لتكون الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (27 درجة بمكة المكرمة، و21 درجة بالمدينة المنورة، و19 درجة بالرياض والدمام، و26 درجة بجدة، و21 درجة في أبها).