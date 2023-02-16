قادمة من أمريكا.. وصول الدفعة الأولى من الجياد المشاركة في كأس السعودية

وصلت الدفعة الأولى من الجياد المشاركة في كأس السعودية 2023 إلى الرياض، قادمةً بالطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية، للمنافسة في سباقات الكأس، المقرّرة في الـ 24 – 25 من فبراير الحاليّ، بمجموع جوائز 35.35 مليون دولار، فيما تصل الدفعة الثانية يوم غدٍ الجمعة، ويكتمل الوصول الثلاثاء المقبل.
وأوضح الرئيس التنفيذيّ لنادي سباقات الخيل، زياد المقرن، جاهزية النادي لكأس السعودية من جميع الجوانب، وكذلك اللجان الفنية والإدارية والطبية، وفق أعلى المعايير العالمية، بأحدث النظم والترتيبات، لمكانة هذه البطولة على الساحة العالمية والمهمّة في خارطة سباقات الخيل.
وأفاد مدير عامّ السباقات بنادي سباقات الخيل، سالم بن محفوظ، أن الرحلة هي الأولى للخيل الدولية القادمة من شتّى المضامير الدولية للمشاركة في البطولة الأغلى عالميًا وتاريخيًا -كأس السعودية- وأشواطه المصاحبة في نسخته الرابعة، وهي بالمجمل نخبة أبطال العالم بمختلف المسافات والدرجات، والتي ستشارك على كلتا الأرضيتين العشبية والرملية.
يشار إلى أن النادي قد وقع اتفاقية شراكة لوجستية لنقل الخيل مع شركة ناقل المملوكة لمؤسسة البريد السعودي، كشريك لوجستيّ، نظرًا لما تتمتّع به من قوّة في الأداء والكفاءة التشغيلية على الصعيد الدوليّ، لكونها إحدى كبريات وأوائل الشركات التي وصلت إلى تطبيق استراتيجيات البعد الرابع.
🎥 وصول الخيل القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية 🇺🇸 المشاركة في أمسية #كأس_السعودية 2023 🏆🇸🇦
🗓 موعدنا 𝟮𝟰-𝟮𝟱 فبراير 2023 pic.twitter.com/VR0wZeBfSw
— كأس السعودية 🏆 (@TheSaudiCup_AR) February 15, 2023
وفق “أخبار 24”.