وثيقة العمل الحر إلزامية.. ضوابط الترخيص لمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط العامة للترخيص لمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام وخدمة التحميل والتنزيل والنظافة والصيانة التي يمكن أن تتواجد جميعها أو بعضها في السوق.
كما وضعت عددا من المهام لإدارة السوق والتي ستكون مشرفة بشكل مباشر على مقدمي الخدمة بالأسواق وتشمل أسواق الخضار والفواكه واللحوم والأسماك، والماشية والإبل، والطيور، والحطب والأعلاف، وفيما يلي تفاصيل هذه الضوابط المطروحة على منصة “استطلاع”:-
مهام إدارة السوق
حددت الوزارة المهام وهي التأكد من حصول جميع مقدمي الخدمة على التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة عملهم، وإرشاد مقدمي الخدمة وتوجيههم بالالتزام بالأنظمة والتعليمات، والتدخل الفوري لمواجهة وحل المشكلات أو المنازعات التي قد تنشأ بين مقدمي الخدمة فيما بينهم أو المتعاملين معهم وإحالتهم للجهات المختصة إن اقتضى الأمر ذلك، واستقبال شكاوى المستفيدين من مقدمي الخدمة وحلها إن أمكن أو الرفع بها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب.
كما شملت المهام رصد مخالفي اللائحة من مقدمي الخدمة ويطبق عليهم ما ورد في جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات، ومتابعة الشؤون الإدارية والتنظيمية لمقدمي الخدمة وتسجيل بياناتهم وأرقام هواتفهم، وتقديم التقارير الإحصائية بشكل دوري لأعمال السوق، وتهيئة مواقع للبيع المباشر للمزارعين حسب الاحتياج وحجم السوق، والإفادة عن معوقات العمل الحالية للأسواق وأي مخاطر محتملة والحلول المقترحة للتغلب عليها، ومنع عمل الباعة غير المرخصين.
الضوابط العامة للترخيص لمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام
الشركات والمؤسسات: أن يكون للشركات والمؤسسات سجل تجاري متوافق مع الخدمة التي تقدمها وأن يكون للمنشأة موقع بالسوق.
الجمعيات الزراعية: أن تكون الجمعيات الزراعية والتسويقية مصرح لها بالعمل ومتوافقة مع الخدمة التي تقدمها وأن يكون لها موقع ثابت بالسوق حسب الإمكانية.
الأفراد: أن يحمل الأفراد الذين يريدون القيام بتقديم الخدمة في السوق وثيقة العمل الحر متوافقة مع الخدمة التي يريدون مزاولتها وأن يمارس المهنة بنفسه.
العاملين: أن يكون العاملون التابعون للمنشآت مقدمو الخدمة نظاميين ومطابقين للشروط والضوابط الواردة في المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة وحاصلين على تصاريح بالعمل.
ممارسة العمل: ألا يمارس العمل إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة أو من يمثلها.
التسعير: على مقدم الخدمة وضع لوحة تبين أسعار الخدمة التي يقدمها وتفاصيلها ويمنع التضامن بين مقدمي الخدمة لتحديد الأسعار.
أعداد مقدمي الخدمة بكل سوق: لا تحدد أعداد مقدمي الخدمة في الأسواق حتى تكون المنافسة عادلة والأسعار في متناول الجميع.
حفظ العقود: أن يحتفظ مقدمو الخدمة بالعقود التي يتم إبرامها مع أصحاب المحلات والمباسط والحظائر داخل السوق وتزود إدارة السوق بنسخة منها.
أوقات العمل: تحدد إدارة السوق أوقات العمل بالسوق وأوقات المزادات بالتنسيق مع فرع الوزارة أو من يمثلها.
اللباس: تحدد إدارة السوق لباسا على شكل صدرية (يونيفورم) لمقدمي الخدمة.
ضوابط أعمال مقدم خدمة التسويق
بينت وزارة البيئة ضوابط مقدم خدمة التسويق بأسواق النفع العام، وهي تشمل أن تقدم خدمة التسويق الإلكتروني أو التقليدي لمن يحتاجها من أصحاب المحلات والمباسط والحظائر والمزارعين، وألا تنشر إعلانات مرئية خارج المحلات والمباسط والحظائر إلا بموافقة إدارة السوق وأخذ تصريح بذلك، وأن توضح الأسعار للخدمات التي يقدمها بحيث لا تتجاوز 5% على المشتري، وألا يمارس مهنة البيع أو الشراء ويكون دوره فقط التسويق على السلع المعروضة.
كما شملت الضوابط أن يمنع منعًا باتًا التسويق خارج السوق وفي الأماكن غير المعدّة لذلك والموضحة من إدارة السوق، مع ضرورة إبراز بطاقة الترخيص، وألا يكون بينه وبين التجار والموزعين بالسوق أي تعاون بغرض التأثير على قيمة السلعة بالسوق، وأن يمارس التسويق في الأوقات التي تحددها إدارة السوق.
ضوابط أعمال مقدم خدمة التحميل والتنزيل
أكدت الوزارة أنه يجب على مقدم خدمة التحميل والتنزيل الالتزام عند نقل وتداول المنتجات الزراعية أن تكون مواصفات حاويات وسائل النقل مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تراعي شروط وسائل النقل قبل وأثناء وبعد التحميل، وأن يكون نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها وفق ما ورد في دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها الذي تصدره الوزارة.
كما شددت على أن يكون شكل وسيلة النقل ولونها متوافق مع هوية السوق وذلك حسب ما تحدده إدارة السوق، وأن توضع أسعار النقل بمكان واضح على وسيلة النقل، وأن تسمح إدارة السوق باستخدام عربة أو وسيلة النقل الآلية أو اليدوية، مؤكدة أن لإدارة السوق الحق في استبعاد أي وسيلة نقل ترى أنها غير مناسبة من الناحة الشكلية والجمالية أو الأداء. وفق “أخبار 24”.
ضوابط أعمال مقدم خدمة النظافة والصيانة
ذكرت الوزارة أنه يجب على مقدم خدمة النظافة والصيانة أن يقدم خدمة النظافة والصيانة لأصحاب المحلات والمباسط والحظائر داخل السوق، وأن يحدد الأسعار لكل خدمة، وأن تكون جميع المعدات والأدوات المستخدمة في النظافة مطابقة للمواصفات والاشتراطات التي تحددها إدارة السوق، وألا يستخدم أدوات أو مواد يصدر منها تلوث يتسبب في ضرر لمنشأة السوق أو المنتجات أو العاملين والمتسوقين ويتحمل كامل المسؤولية عن هذه الأضرار، وأن يضع النفايات في الأماكن التي تحددها إدارة السوق سواء داخل أو خارج السوق.