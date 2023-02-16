وزير الشؤون البلدية يدشن ملتقى التحول في إدارة مشاريع البنية التحتية

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل، صباح اليوم (الخميس)، ملتقى التحول في إدارة مشاريع البنية التحتية في المدن السعودية (PDM).
وستطلق الوزارة خلال الملتقى، دليل إجراءات مشاريع البنية التحتية في القطاع البلدي، والذي تسعى الوزارة من خلاله إلى التحول الطموح نحو التميز، وتعزيز التكامل لتحقيق الريادة في إدارة مشاريع البنية التحتية في المدن السعودية.
ووقعت الوزارة خلال الملتقى مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة مع عدد من الجهات الحكومية والشركات.
ويضم الملتقى 4 جلسات حوارية، الأولى عن دور أدلة إدارة المشاريع في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والثانية عن مرحلة الدراسات والتصاميم، والثالثة تركز على مرحلة الطرح، بينما تأتي الجلسة الحوارية الأخيرة عن مرحلة التشييد والبناء. وفق “أخبار 24”.