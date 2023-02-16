أعلنت شركة المياه الوطنية، تنفيذ أكثر من 19 كم من الخطوط الرئيسية وأكثر من 234 كم من الشبكات الفرعية للخدمة، بتبوك بتكلفة تجاوزت 169 مليون ريال.
وأوضحت الشركة أن المشروع استهدف إيصال الخدمات البيئية للمستفيدين في أحياء (النخيل –التعاون –القدس –غرناطة – طيبة- السعيدات) وجزء من حي (الأندلس والنظيم).
وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية التي تتمثل في تعزيز بنيتها التحتية، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.
وأكدت على عملائها في الأحياء المستهدفة بمدينة تبوك سرعة تقديم طلبات إيصال توصيلات الصرف الصحي من خلال قنواتها الرقمية.
وفق “أخبار 24”.