أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc)، اليوم (الخميس)، نتائجها المالية لعام 2022م، والتي سجلت ارتفاعاً في صافي الربح بلغ 1.05 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 26.5% مقارنة بعام 2021م.
وأوضحت الشركة ارتفاع الإيرادات لتصل إلى 8.8 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 22.2%، فيما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 17.7% ، مسجلًا 2.01 مليار ريال سعودي، مقابل 1.7 مليار ريال سعودي عام 2021، لافتة إلى أن مؤشرات النتائج المالية لعام 2022م ، أظهرت ارتفاعاً في الإيرادات نتيجة استحواذها على شركة “جيزة سيستمز”.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس عمر بن عبدالله النعماني أن النتائج المالية التاريخية التي حققتها الشركة لعام 2022م تعكس الالتزام بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تسعى الشركة إلى تحقيقها من خلال النمو والتوسع في الأعمال وتقديم المزيد من الحلول والخدمات للعملاء.
واستحوذت الشركة خلال عام 2022م على نسبة 88.19% من شركة “جيزة سيستمز” إذ كانت صفقة الاستحواذ ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في أعمالها في المنطقة، إضافة إلى ذلك وقّعت الشركة اتفاقية البيع والشراء للاستحواذ على نسبة 100% من شركة مراكز الاتصال (ccc by stc)، وذلك ضمن استراتيجيتها للنمو في سوق تعهيد الأعمال في المملكة.
وساهمت “solutions” خلال عام 2022م في قيادة مشاريع نوعية للقطاعين العام والخاص لدعم تحولاتها الرقمية، بصفتها المزوّد الأول لحلول تقنية المعلومات في قطاع الاتصالات وتقنية الاتصالات في المملكة، حيث تعمل وفق استراتيجيّتها التي تقودها بنجاح في تنمية أعمالها، سعيًا للمساهمة في تحقيق إحدى ركائز رؤية المملكة 2030م في تمكين وتسريع التحول الرقمي. وفق “أخبار 24”.
وتتمتع الشركة بتاريخ حافل يمتد لأكثر من 25 عامًا، باعتبارها ممكّنًا للتحول الرقمي والمزود الأول لخدمات تقنية المعلومات في المملكة، إلى جانب توسّع الشركة في تقديم الخدمات عبر عدة قطاعات رئيسية، بما في ذلك القطاع المصرفي، والرعاية الصحية، وقطاع التعليم.