بالرغم من انطلاقه بالأمس.. عقد صفقات مليونية في مزاد الإبل بالجوف

أعلنت اللجنة المشرفة على مزاد الإبل بالجوف أنه تم عقد عدد من الصفقات المليونية في المزاد منذ انطلاقته أمس (الأربعاء)، والذي يستمر حتى الخامس من شهر شعبان المقبل.
وأوضح أمين عام اللجنة العليا للمزاد، الدكتور نواف الخالدي أنه تم عقد أكثر من صفقة تخطت المليون ريال لقعدان مشاركة في المزاد، إذ يتواجد في المزاد عدد من كبار الملاك في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي مما أسهم في حراك مبكر منذ انطلاقه.
وأبان الخالدي أن الإبل الأصائل تبدأ أسعارها من 50 ألف ريال وتصل لمليون ريال، وتتميز بشدة تحملها للتعب وسرعتها، وتتواجد العديد من سلالاتها في مزاد الجوف، مثمنًا دور المزادات في توفير الإبل النوادر والأصيلة.
وأشار إلى أن مزاد الجوف قد يحقق هذا الموسم أرقاماً قياسية في المبيعات نظراً لتواجد عدد كبير من ملاك الإبل هذه الفترة في المناطق الشمالية بحثاً عن المراعي التي تتميز بها أراضي منطقة الجوف خلال فترة الربيع.
وفق “أخبار 24”.