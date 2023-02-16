“تعليم مكة” تطلق مبادرة “جولة” لنشر ثقافة تطوير العشوائيات

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة إطلاق مبادرة “جولة”، والتي تهدف إلى نشر ثقافة أهمية تطوير العشوائيات والمشاريع المستقبلية والتطورات العمرانية.
وأوضحت الإدارة أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي السابع، وتحت شعار “كيف تكون قدوة”، مبينة أن المبادرة تتمثل في إنشاء تطبيق إلكتروني يعرض أهم التطورات والمشاريع المستقبلية وإزالة الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة، بحيث يتمكن الزائر أو المستخدم من التعرف على أهم تلك التطورات، وكيف تمت إزالة الأحياء العشوائية ومقارنتها قبل الإزالة وبعدها.
وأشارت إلى أن مجالات الإبداع للتطبيق تتمحور في تقديم تجربة واقع افتراضي حقيقي في جولة حول تحويل الأحياء العشوائية بمكة المكرمة لمشاريع تطويرية مستقبلية، وتعزيز مفهوم المواطنة الرقمية والسلوك الرقمي، وتحسين مستوى الأداء بتسهيل وتقديم الخدمات للزوار والمقيمين.
وأفادت بأن التطبيق سيعمل على تمكين مرتاديه من الزيارة الافتراضية وتجربة محاكاة الواقع، والحصول على الثراء المعرفي والديني والتاريخي المتعلق بمدينة مكة المكرمة، حيث يستهدف التطبيق الزوار والحجاج والمعتمرين وطلبة المدارس والجامعات وجميع مستخدمي التطبيق من أي مكان في العالم. وفق “أخبار 24”.