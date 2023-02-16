إطلاق أعمال مبادرة المسح الجيوفيزيائي الجوي في عسير

انطلقت اليوم (الخميس) أعمال مشروع المسح الجيوفيزيائي الجوي في منطقة عسير، الذي يستهدف تعظيم القيمة المضافة من قطاع التعدين عبر توفر البيانات الجيولوجية عالية الجودة للدرع العربي والموثوق بها.
وأضاف أن هذه البيانات تغذي وتثري المحتوى لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية لدعم الاستكشاف المعدني وجذب الاستثمارات في قطاع التعدين، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد وتنويع إيرادات المملكة تحقيقا لرؤية 2030.
ويستعين القائمون على المشروع بأجهزة ومستشعرات وطائرات متخصصة في جمع البيانات، فيما أوضح مالك مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، الدكتور وديع الشهري، أن هذا المشروع يعد ثالث محطة للمسوحات الجوية التي تنفذها المبادرة بعد محطة الدوادمي ومحطة الباحة، وستعمل في المنطقة أربع طائرات مجنحة تطير على علو منخفض محملة بأجهزة لقياس المغناطيسية والإشعاعية للمنطقة لمدة سبع ساعات يوميا وعلى مدار الأسبوع.
وأشار إلى أن هناك مشاريع أخرى ضمن مشاريع المبادرة بدأت بالعمل في الأرض كمشروع المسح الجيوكيميائي انطلاقا من محافظة بيشة، كما سيكون هناك مشروع الخرائط الجيولوجية، وسيتم تنفيذ هذه المشاريع بالتوازي للحصول على بيانات جيولوجية متنوعة بمواصفات دقيقة لغرض جذب المعنيين بالاستثمار التعديني وخلق فرص تعدينية جديدة. وفق “أخبار 24”.