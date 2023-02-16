كشف برنامج “سكني” اليوم (الخميس)، أن عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في يناير الماضي بلغ نحو 10.5 ألف أسرة، فيما استفادت نحو 10 آلاف أسرة خلال الشهر ذاته من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه.
وقال البرنامج إن هذه الاستفادات تأتي في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية.
وأشار “سكني” إلى أنه يتيح باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى ٩ خيارات، إذ شملت الباقات الجديدة، باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن.
وأوضح أن هذه الباقات تمنح المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.
يذكر أن موقع وتطبيق “سكني” يقدم مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية، من بينها المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً.
وفق “أخبار 24”.