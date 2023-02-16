بمشاركة 57 دولة.. انطلاق فعاليات مجمع الفقه الدولي بجدة الإثنين المقبل

يعقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي، (الإثنين) المقبل أعمال الدورة الـ25 لمجلس المجمع، بمحافظة جدة؛ وذلك بمشاركة 200 عالمٍ وخبير ومتخصصين في علوم الشريعة، والاقتصاد، والطبّ، والاجتماع، والتربية من 57 دولة؛ لمناقشة 160 بحثا علميًّا في الموضوعات المختلفة.
وأوضح المجمع أنه دأب منذ تأسيسه قبل أربعة عقود؛ على تنظيم دوراتٍ سنويَّة يحضرُها أعضاؤه وخبراؤه من علماء الأمّة الراسخين من جميع أنحاء العالم؛ إذ نظَّم أربعًا وعشرين دورةً علميَّة شارك فيها كبار علماء وفقهاء العصر الذين؛ قدَّموا حلولًا شرعيةً ناجعةً لكثير من مشكلات الحياة المعاصرة، من خلال 238 قرارًا شرعيًّا مستمَدًّا من القرآن الكريم، والسُّنة النبوية الشريفة، والتراث الإسلاميِّ الزاخر.
ويتكون أعضاء المجمع من الفقهاء والعلماء والمُفكّرين والخبراء في شتى مجالات المعرفة ، ويسعى إلى أن يُصبح المرجعيّةَ الفقهيّةَ العالميّةَ الأُولى التي تَلجأُ إليها دُولُ العالم الإسلاميِّ والمجتمعات المسلمة خارج العالم الإسلاميِّ من أجل بيانِ الأحكام الشرعيّةِ في القضايا التي تهمُّ المسلمين. وفق “أخبار 24”.
ويهدف عمل المجمع إلى التنسيق بين جهات الفتوى والهيئات الفقهيَّة والمجالس الإسلاميَّة في العالم الإسلاميِّ وخارجه من أجل تجنُّب التَّناقض والتَّضادّ في الآراء إزاء المسألة الواحدة، وخاصَّة المسائل العامَّة التي تعمُّ بها البلوى، ونبذ التعصب المذهبيِّ، والغُلوِّ في الدِّين، وتكفيرِّ المذاهب وأَتْباعِها بنشر روح الاعتدال، والوسطيَّة.