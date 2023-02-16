“البلدية والإسكان” و “هيئة المهندسين” تعملان على رفع كفاءة أعمال المكاتب الهندسية

وقعت هيئة المهندسين السعودية، اليوم (الخميس)، مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ والتي تهدف إلى تصميم برامج تدريبية نوعية في مجال إدارة المشاريع.
ونصت الاتفاقية، على تقديم برامج تدريبية للعاملين في مجال إدارة المشاريع ورفع كفاءة أعمال المكاتب الهندسية الوطنية والعمل على تعزيز السياسات والتنظيمات المتعلقة بقطاع التشييد بالإضافة إلى التوعية بأهمية دور قطاع إدارة المشاريع بالمملكة.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، جناح هيئة المهندسين المشارك في ملتقى التحول في إدارة مشاريع البنية التحتية، حيث اطلع على دورها المهني نحو منظومة إدارة المشاريع.
من جانبه قال أمين عام هيئة المهندسين، المهندس عبدالناصر العبداللطيف، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن أعمال ملتقى التحول في إدارة مشاريع البنية التحتية، إن الهيئة نفذت أكثر من 75 برنامجا تدريبيا في مجال إدارة المشاريع استفاد منها أكثر من 9 آلاف متدرب. وفق “أخبار 24”.
وأضاف، أن الهيئة وقعت 18 مذكرة تعاون مع كبرى الشركات التدريبية لتصميم برامج تسهم في تطوير مفاهيم إدارة المشاريع، كما قدمت أكثر من 20 ورشة عمل عن بعد، وشاركت في 15 معرضا بهدف التوعية بأدوارها تجاه إدارة المشاريع.