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جديد المحليات > لتعزيز الهوية الغذائية.. “فنون الطهي” تطلق مشروع المأكولات الشعبية بجدة
16/02/2023   6:36 م

لتعزيز الهوية الغذائية.. “فنون الطهي” تطلق مشروع المأكولات الشعبية بجدة

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افتتحت هيئة فنون الطهي، أمس “مشروع المأكولات الشعبية”، الذي يشتمل على 18 عارضاً لمختلف المأكولات المتنوعة، في حديقة الأربعين بجدة البلد.

يأتي ذلك بهدف توفير مساحات للتذوق واكتشاف النكهات، وتوفير الفرص لأصحاب المشروعات الغذائية عبر منطقة مخصصة بأجنحة ثابتة ومجهزة بأحدث المعدات، ومصممة بهويةٍ تتناسب مع طبيعة المكان.

وتسعى هيئة فنون الطهي، من خلال المشروع، إلى تعزيز الهوية الغذائية للمملكة، وجذب القطاع المعني بالغذاء والضيافة للمشاركة، وتحفيز الأفراد والأسر المنتجة للتوجه إلى صناعة المأكولات الشعبية.

ويعد “مشروع المأكولات الشعبية”، تجربة مستدامة تحفز مقدمي المأكولات الشعبية وتنقل الأكشاك وعربات التجول إلى مستوى أكثر احترافية، إضافة إلى توظيف المأكولات في خلق التواصل وإثراء الذاكرة بالتفاصيل عن المكان والموروث.وفق “أخبار 24”.

وتعمل هيئة فنون الطهي، على جذب مستثمرين في المأكولات الشعبية، من خلال منح العاملين على المشروع رخصة المأكولات الشعبية؛ لتعزيز تواجدهم في المناطق التراثية والسياحية بالمدن الرئيسة، وفي سبيل صناعة أفضل تجربة للسياح والزوار بالمملكة.

لتعزيز الهوية الغذائية.. “فنون الطهي” تطلق مشروع المأكولات الشعبية بجدة

جديد المحليات
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