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جديد المحليات > “المنافسة” تُغرم شركة مقاولات 10 ملايين ريال لتأثيرها في سعرالسلع والخدمات
16/02/2023   8:30 م

“المنافسة” تُغرم شركة مقاولات 10 ملايين ريال لتأثيرها في سعرالسلع والخدمات

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كشفت الهيئة العامة للمنافسة اليوم الخميس عن معاقبة شركة مقاولات بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال لارتكابها مخالفة التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات وتوريدها لمشروع حكومي.

وأوضحت الهيئة اليوم (الخميس) أن مجلس إدارتها قرر اتخاذ إجراءات التقاضي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في القضية، بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال وجود مخالفة التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية الرياض رفضت الدعوى المقامة من الشركة للطعن على قرار العقوبة.

“المنافسة” تُغرم شركة مقاولات 10 ملايين ريال لتأثيرها في سعرالسلع والخدمات

جديد المحليات
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