شهدها الفضلي.. اتفاقيات بـ”4.5 مليار” لتغطية 80% من احتياج المملكة للدواجن

من المقرر أن توفر إحدى شركات القطاع الخاص، بحلول عام 2025؛ ما يقدر بـ80 بالمائة من احتياج المملكة من الدواجن؛ وذلك في إطار مشاريع دشنتها (اليوم الخميس)، وزارة البيئة والمياه والزراعة يبلغ حجم استثمارها بهذا القطاع حتى حلول 2030، قرابة 4.5 مليار ريال؛ وذلك في إطار تحقيق الأمن الغذائي واستدامته بالمملكة.
وشهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، توقيع أربع اتفاقيات دخلتها شركة التنمية الغذائية، مع صندوق التنمية الزراعية، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالإضافة إلى شركة MHP ريتش الأوروبية؛ لتحقيق عدد من خطط ورؤى منظومة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تغطية احتياجات المملكة من الدواجن، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء، والحد من التلوث، ورفع جودة الهواء والوصول إلى الحياد الكربوني المنشود؛ دعماً لمستهدفات الوزارة، كما ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأطلقت شركة التنمية الغذائية خلال التدشين، مبادرة للشراكة المجتمعية مع صغار المستثمرين في مجال صناعة الدواجن؛ لإنتاج (1 ،2) مليون دجاجة يومياً، بالإضافة إلى اعتماد خط إنتاج صحي جديد باسم “تنمية لايف”؛ لمنتجات دواجن صحية مدعمة بالأوميقا 3؛ وذلك بهدف تعزيز جودة الحياة وأسلوب الحياة الصحي، كما شهد الحفل عقد شراكة استراتيجية للتنمية الغذائية مع شركة (MHP)، وهي أكبر منتج للدواجن في أوروبا.
وفق “أخبار 24”.