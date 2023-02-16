فيصل بن بندر: “تطوير المربع” امتداد لنهضة الدولة.. والرياض “رمز عالمي”

عدّ الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان (اليوم)، عن إطلاق شركة لتطوير “المربع الجديد”، يأتي ضمن أشكال النهضة التي تعيشها الدولة؛ بدعم ومتابعة من القيادة، التي لا تتوانى عن بذل الغالي والنفيس؛ للارتقاء بمناطق المملكة.
وأكد أمير منطقة الرياض، أن المشروع سيسهم في تطوير مستقبل العاصمة؛ بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تحولت إلى طموح وأمل لكل سعودي وسعودية على أرض هذه البلاد المباركة.
وقال الأمير بندر بن فيصل في تصريحات صحافية، “يأتي هذا المشروع بتصاميمه النوعية من خلال تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة، وبنائه على طراز العمارة النجدية، وما يتضمنه من خصائص نوعية في تطبيق أحدث التقنيات المبتكرة، وتجارب العيش الفريدة، بالإضافة إلى ما يضمه من متحف مبتكر وجامعة متخصصة، ومسرح ومناطق متعددة للعروض؛ ليشكل رمزاً حضارياً عالمياً لمدينة الرياض، وامتداداً للمشروعات العالمية التي تشهدها العاصمة”. وفق “أخبار 24”.
وأبدى أمير الرياض ثقته، من أن الإعلان عن هذا المشروع، سيسهم في تطوير المشاريع العقارية، ومشاريع البنية التحتية المحلية، ويعمل في ذات الوقت على تمكين القطاع الخاص، ودعم جهود المملكة في التنوع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.