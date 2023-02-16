الطائرة الـ”12″ تحط رحالها بغازي عنتاب.. و”11 شاحنة” إغاثية لسوريا

يواصل الجسر الجوي الإغاثي السعودي أعماله في تقديم المساعدات، وإغاثة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا؛ إذ حطت مساء اليوم (الخميس)، الطائرة الثانية عشرة، رحالها في مطار غازي عنتاب في تركيا.
وتحمل الطائرة مواد إغاثية، وتشتمل على محاليل وريدية، وأدوية لعلاج حالات الجفاف، ومسكنات، وأدوية للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى خيام وبطانيات وحقائب إيوائية.
وفي وقتٍ سابق من هذا اليوم، دخلت 11 شاحنة إغاثية سعودية، محملة بالمواد الغذائية والخيم والمستلزمات الطبية إلى الشمال السوري.
وفي هذا السياق، كشف المشرف على الحملة السعودية الإغاثية للشمال السوري فهد العصيمي، خلال حديث له في قناة “الإخبارية”، أنه من المقرر أن تصل دفعة من المساعدات السعودية، يوم غدٍ إلى الشمال من الأراضي السورية.
وكانت المملكة ممثلةً بوزارة الصحة، قد دشنت صباح اليوم، عيادات ميدانية افتراضية، بمدينة غازي عنتاب التركية؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية للناجين من الزلزال، بتعاونٍ مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.
ويعمل الأطباء السعوديون وفرق الإغاثة في الأراضي التركية والسورية، تحت ظروف بالغة الصعوبة، ويتخطون ذلك في إطار العمل الإنساني، والرسالة السامية التي ترفعها المملكة العربية السعودية في خدمة البشرية، والوقوف مع المحتاجين، ومتضرري الكوارث الطبيعية. وفق “أخبار 24”.
ويأتي تسيير الجسر الجوي لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي لا تتوانى المملكة عن تقديمه، في أي بقعة بأرجاء المعمورة.
الطائرة الـ”12″ تحط رحالها بغازي عنتاب.. و”11 شاحنة” إغاثية لـ #سوريا #زلزال_سوريا_وتركياhttps://t.co/bLASTgKHUd pic.twitter.com/WJqvU03gWK
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 16, 2023