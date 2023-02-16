انطلاق أعمال مشروع المسح الجيوفيزيائي الجوي لدعم الاستكشاف المعدني

انطلقت اليوم (الخميس)، أعمال مشروع المسح الجيوفيزيائي الجوي، في عسير، والذي يهدف إلى دعم الاستكشاف المعدني من خلال توفير البيانات الجيولوجية عالية الجودة.
وأوضح متحدث هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن المشروع يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين، من خلال توفير البيانات الجيولوجية عالية الجودة للدرع العربي والموثوق بها، لدعم الاستكشاف المعدني وجذب الاستثمارات في القطاع بما يسهم في تحفيز الاقتصاد وتنويع إيرادات المملكة.
وأضاف مالك مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي الدكتور وديع قشقري، أن المشروع يعد ثالث محطة للمسوحات الجوية التي تنفذها المبادرة بعد محطة الدوادمي والباحة، حيث ستعمل في المنطقة 4 طائرات مجنحة تطير عبر علو منخفض محملة بأجهزة لقياس المغناطيسية والإشعاعية للمنطقة لمدة 7 ساعات يوميًا على مدار الأسبوع. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك مشاريع أخرى ضمن المبادرة بدأت العمل، كمشروع المسح الجيوكيميائي، انطلاقا من محافظة بيشة، كما سيكون هناك مشروع الخرائط الجيولوجية وسيتم تنفيذها بالتوازي، للحصول على بيانات جيولوجية متنوعة بمواصفات دقيقة لجذب المهتمين بالاستثمار التعديني، وإيجاد فرص تعدينية جديدة لما لها من أثر اقتصادي وتنموي.