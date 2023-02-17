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جديد المحليات > “المياه الوطنية”: استخدام أدوات الترشيد يحد من ارتفاع الفاتورة
17/02/2023   12:43 م

“المياه الوطنية”: استخدام أدوات الترشيد يحد من ارتفاع الفاتورة

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قدمت شركة المياه الوطنية، عدة إرشادات للعملاء من أجل ترشيد استهلاك المياه والحد من ارتفاع فواتير الاستهلاك.

وأوضحت الشركة، أن تلك الإرشادات تتضمن تفعيل خدمة الحد الاستهلاكي، واستخدام أدوات الترشيد المتوفرة في الأسواق المحلية، والكشف بشكل دوري على التوصيلات الداخلية، مشددةً على أن الالتزام بها سيحد من ارتفاع الفاتورة.

ونوهت عبر حسابها بـ”تويتر”، إلى أن خطوات رفع شكوى انقطاع المياه من خلال التطبيق تتضمن الدخول إلى الصفحة الرئيسية ثم الضغط على أيقونة الشكاوى واختيار شكوى جديدة، ثم إمداد المياه وانقطاع المياه وبعدها يتم كتابة وصف الشكوى. وفق “أخبار 24”.

“المياه الوطنية”: استخدام أدوات الترشيد يحد من ارتفاع الفاتورة

جديد المحليات
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