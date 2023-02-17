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جديد المحليات > “الأرصاد” تحذر من أمطار أعلى من المعدل المعتاد الشهر المقبل
17/02/2023   12:42 م

“الأرصاد” تحذر من أمطار أعلى من المعدل المعتاد الشهر المقبل

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حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الخميس)، من هطول أمطار أعلى من المعدل خلال فصل الربيع، على معظم مناطق المملكة، تحديداً في شهر مارس القادم.

وأوضح المركز، أنه سيصدر تقريراً مفصلاً عن حالة الطقس في وقت لاحق.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهاً متقدماً اليوم، بارتفاع للأمواج على الأجزاء الساحلية لمكة المكرمة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الحالة تشمل محافظات جدة، ورابغ، وبحرة، كما تشمل مركز الشعيبة، والأجزاء الساحلية المجاورة لها، وتبدأ الحالة من الساعة 12 صباحاً من يوم غد وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

“الأرصاد” تحذر من أمطار أعلى من المعدل المعتاد الشهر المقبل

جديد المحليات
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