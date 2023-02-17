“الموارد البشرية”: إثبات سكن المُطلقة لا يشترط صك الملكية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن إثبات السكن في بيانات الضمان الاجتماعي المطور للمُطلقة أو الأرملة التي ليس لديها صك ملكية ولا عقد إيجار للمنزل الذي تقيم فيه.
وأوضحت الوزارة، أن إثبات بيانات السكن في تلك الحالة يتطلب أن تكون المطلقة أو الأرملة لديها أبناء يقيمون معها في نفس السكن.
ولفتت في ردها على استفسار عبر حسابها بـ”تويتر”، إلى أن مبلغ الاستحقاق للمُستفيد يحتسب شهرياً بعد مراجعة مجموع الدخل المُسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية. وفق “أخبار 24”.