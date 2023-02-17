“الحائلي” عن فوز الاتحاد على الاتفاق: “لا زال المشوار طويلاً ومليئاً بالصعوبات”

علق رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، على فوز فريقه على نظيره الاتفاق، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 17 بدوري روشن.
وقال الحائلي: “الحمد لله على توالي الانتصارات، ولكن لا زال المشوار طويلاً ومليئاً بالصعوبات، وكلي ثقة بأن منظومة العمل قادرة على اجتياز كل ذلك لتحقيق الهدف المطلوب”.
وأوضح الحائلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كل الشكر للجمهور واللاعبين ولأعضاء الجهازين الفني والإداري وجميع العاملين.. جمهور العميد شكراً لكم.. حاضرون في كل ملعب وكل أرض”. وفق “أخبار 24”.
ووضع هيلدر كوستا الاتحاد في المقدمة في الدقيقة 19 بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس في الشباك من داخل المنطقة. وأضاف رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد تمريرة رائعة من إيجور كورونادو. وأكمل هارون كمارا ثلاثية الاتحاد في الدقيقة 66، بعدما وضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.